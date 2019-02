Felipão vê elenco ‘diminuir’ por cuidados especiais, lesões e suspensão

O Palmeiras é unanimidade quando se analisa a quantidade de opções dentro de um elenco no futebol brasileiro. Entretanto, o regulamento do Campeonato Paulista e os recentes desfalques da equipe fazem Felipão ver diminuir suas alternativas.

No Estadual, cada equipe pode inscrever 26 jogadores, sendo três goleiros. Dos 23 atletas de linha, porém, Scolari pode contar com 20 no momento, já que Scarpa e Felipe Pires estão contundidos e Deyverson foi punido pelo TJD.

A situação piora ao analisarmos a condição física dos palestrinos disponíveis. Bruno Henrique foi quem mais jogou em 2018 e inspira uma atenção especial da comissão técnica para que suporte toda a temporada.

Edu Dracena, Jean e Moisés precisam de cuidados especiais para evitar as lesões que os prejudicaram no último ano. Ricardo Goulart fez apenas um jogo e ainda está longe de poder atuar por 90 minutos.

Além deles, Raphael Veiga terminou a pré-temporada quase 15 dias após os demais por ter se reapresentado com dores no púbis, fruto de uma sequência longa de partidas pelo Athletico-PR em 2018.

O atual elenco palmeirense conta com 33 jogadores, sendo 30 de linha. Destes, além dos goleiros, apenas 20 estão disponíveis para que Felipão monte a formação que irá encarar o Santos neste domingo, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.