Felipão vê árbitro sem autoridade: “Quem manda está na cabine”

O Palmeiras teve um pênalti anulado pelo VAR durante o jogo contra o São Paulo, disputado na noite deste sábado. Insatisfeito com a decisão tomada no Morumbi, o técnico Luiz Felipe Scolari criticou a dinâmica de uso do recurso no Campeonato Paulista.

Ainda no primeiro tempo, Vinicius Furlan viu falta de Reinaldo sobre Dudu dentro da área e marcou pênalti sem hesitar. Após interagir com o VAR, liderado por Raphael Claus, o juiz acompanhou o lance pelo monitor posicionado na beirada do campo e anulou a própria decisão.

“Todos estão vendo que quem nada no jogo é quem está na cabine. Se assobiar na cabine, troca. O árbitro não manda mais nada, zero. Não toma decisão nenhuma, fica esperando que o de cima fale e não tem mais autoridade. Não é pelo jogo de hoje, é porque está sendo assim”, declarou Felipão.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o VAR deve ser utilizado para “evitar erros claros e óbvios que possam passar despercebidos em campo pela arbitragem”. No fim de sua entrevista, questionado sobre o peso do torneio estadual, Felipão alfinetou a entidade.

“Embora a Federação não valorize meu procedimento, venho tentando colocar aos atletas que é um campeonato espetacular para se conquistar. É um título importante, embora a Federação não valorize (seu procedimento). Mais tarde, quando eu disser porquê, vocês vão saber”, disse o técnico, enigmático.

Felipão gostou do jogo e elogiou a performance de Palmeiras e São Paulo no Morumbi. O segundo e decisivo confronto pelas semifinais do Campeonato Paulista está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque, e um novo empate leva a disputa aos pênaltis.