Felipão supera marca de 2016 e prevê definição nas últimas rodadas

O empate por 1 a 1 contra o Flamengo marcou a 16ª partida consecutiva do Palmeiras sem derrota no Campeonato Brasileiro. Após superar a marca estabelecida pelo time de Cuca rumo ao título da edição de 2016, o técnico Luiz Felipe Scolari previu uma definição nas últimas rodadas.

O Palmeiras acumula uma série de 12 vitórias e quatro empates. O time alviverde ganhou de Paraná, Vasco, Vitória, Botafogo, Chapecoense, Atlético-PR, Corinthians, Sport, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Ceará e empatou com América-MG, Inter, Bahia e Flamengo.

“Acho que o título provavelmente será definido nas últimas três rodadas, com a vantagem de A ou de B. Depende de como as coisas continuarem também na Libertadores”, analisou Felipão, adversário do Boca Juniors na semifinal do torneio continental.

Na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, o time então comandado por Cuca passou 15 jogos seguidos sem perder (10 vitórias e cinco empates). Com a marca superada, o Palmeiras se aproxima da série de 18 jogos sem derrota estabelecida pelo próprio Felipão em 1997, ano em que terminou como vice-campeão nacional.

“Depois que assumimos, tivemos uma performance muito boa contra as equipes do oitavo lugar para cima. O jogo que eu mais temia não era esse (contra o Flamengo), mas sim contra o Ceará. Jogar no Maracanã com 60 mil pessoas é uma maravilha. Preocupa os times que estão embaixo e que, às vezes, as pessoas não dão o devido valor”, disse.

Perseguido por Flamengo (59), Internacional (58) e São Paulo (56), o Palmeiras (63) lidera o Campeonato Brasileiro a sete partidas do final. Pela 32ª rodada, a equipe de Felipão volta a campo para enfrentar o Santos às 19 horas de sábado, no Allianz Parque.