Felipão reprova atuação do Palmeiras: “Ninguém arriscava”

A atuação do Palmeiras contra o San Lorenzo nesta terça-feira não desagradou apenas aos torcedores. Em entrevista coletiva após a derrota para o San Lorenzo, Felipão desaprovou a partida do Verdão na Argentina.

“Minha avaliação é praticamente a mesma que vocês. Tem coisas que eu não gostei, que eu acho que a gente não comete esses erros. Quando cometemos fomos punidos. Deslocamentos que não aconteceram, em situações que nós sabemos e trabalhamos. Não tivemos isso e pagamos caro por isso. Vamos continuar pagando caro se não tivermos uma obediência do começo ao fim do jogo”, afirmou Felipão.

“Faltou definir, chutar a bola no gol. Ninguém arriscava. Não adianta nada, temos que ter vontade de fazer o gol. Não tivemos hoje. Não fizemos um jogo normal, que é o jogo do Palmeiras, e pagamos caro. Faltou profundidade, trabalhar a bola bem do meio para a frente. Tivemos uma ou outra chance, mas não foi o Palmeiras que eu gosto não”, completou.

A vitória leva o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, fica com seis. Melgar e Junior Barranquilla se enfrentam nesta rodada, mas não podem ultrapassar os dois líderes.

No domingo, o Alviverde volta suas atenções para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro duelo, no Morumbi, terminou sem gols e o tento como visitante não conta como critério de desempate para definir o finalista do Estadual.