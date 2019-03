Felipão fala em corrigir erros do Palmeiras antes da “diferente” Libertadores

O técnico Felipão não gostou do empate do time misto do Palmeiras em 1 a 1 com o Mirassol neste sábado, fora de casa, com um jogador a mais desde a expulsão de Zé Roberto, aos nove minutos do segundo tempo.

O experiente treinador espera corrigir os erros antes da partida contra o Melgar-PER, terça, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores da América.

“Não teve ansiedade, teve erro. Quando fizemos passe certo, finalização foi errada. Infiltrações não foram corretas em alguns momentos. Com homem a mais, tínhamos que pressionar para lateral e cruzamentos não saíram nem o um contra um. Espero corrigir até terça porque a Libertadores é diferente”, disse Felipão, em entrevista coletiva.

“Estamos fazendo aquilo que fizemos ano passado (rodízio), com consciência e tranquilidade. Sabem que vão mudar até cinco de jogo para jogo. Contra o Melgar, serão sete ou oito. Temos essa filosofia desde o ano passado”, completou o técnico.