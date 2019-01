Felipão explica motivo de não inscrever Arthur Cabral no Paulistão

O Palmeiras tem apenas uma vaga disponível na lista de 26 inscritos para o Campeonato Paulista. A tendência é que a lacuna seja ocupada por Ricardo Goulart, mas o certo mesmo é que Arthur Cabral não será o escolhido.

“O Arthur Cabral veio com problema no púbis, com problema de lesão e nós temos que recuperar. E a recuperação passa por trabalhos físicos, com observação médica, para que daqui 15, 20, 30 dias esteja totalmente recuperado”, afirmou Scolari.

“Então, alguns jogadores que chegaram, chegaram com alguns problemas. E nós não vamos ficar passando a vocês. Vamos fazer o que tem de fazer e vocês tiram as explicações que quiserem em relação a inscrições e tudo mais. Não vai adiantar muita coisa a gente explicar”, completou o comandante.

Além de Arthur Cabral, Fabiano, Juninho, Guerra Hyoran e Matheus Fernandes também ficarão fora da lista de inscritos para o Campeonato Paulista caso Ricardo Goulart realmente ocupe a vaga.