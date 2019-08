Felipão admite queda de rendimento do Palmeiras na temporada

Com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, agora o Palmeiras, considerado imbatível no início da temporada, tem apenas o Campeonato Brasileiro em disputa. No entanto, após a pausa da Copa América, o time caiu de rendimento e perdeu a liderança, mas, segundo Felipão, o caminho de antes está sendo retomado.

“Concordo que depois da Copa América na maioria não conseguimos índices que tínhamos antes. Estamos trabalhando dia a dia para superar adversidade, de que forma vamos trabalhar para superar isso, mas, dentro da Copa do Brasil, tivemos o jogo contra o Inter aqui e ganhamos, lá perdemos nas penalidades. Na Libertadores ganhamos lá e perdemos aqui. Muito igual”, avaliou o treinador em coletiva de imprensa desta quinta-feira.

“Neste caso não posso cobrar alguma situação ruim do meu time, nos jogos que vieram depois da Copa América do Brasileiro sim, mas depois mudou e estamos numa situação melhor, quase no ponto que estávamos anteriormente. Só os resultados vão dizer como vamos chegar de pontuação. Temos a ideia de passar um estudo para disputar o título no segundo turno”, concluiu.

O diretor de futebol Alexandre Mattos foi na mesma tônica e garantiu que o Palmeiras pensa em vencer a competição desde o começo do ano.

“Tudo na vida é baseado em foco. O Palmeiras vinha na disputa de três competições, prioriza uma ou outra coisa. No Brasil, Flamengo e Palmeiras disputavam três competições. As outras não disputavam o Brasileiro para ser campeões, estão disputando por disputar. O Palmeiras está pensando em ganhar o campeonato desde o primeiro momento”.

Ele ainda disse que o planejamento para o Campeonato Brasileiro era justamente esse. “O que aconteceu foi o fator dessas alternâncias e mesmo com esses seis jogos sem vencer, o Palmeiras está com um jogo atrasado e junto na liderança. Equipes que tiveram uma subida podem ter uma queda. O planejamento era estar no bolo”, concluiu.

O Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores na última quinta-feira. Agora, então, só resta a defesa do título do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será nesta domingo, às 16h (de Brasília), contra o líder Flamengo, no Maracanã.