Em coletiva, Mattos pede desculpas e garante Felipão no Palmeiras

Após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores na última terça-feira, o Palmeiras finalmente se pronunciou na tarde desta quinta, em coletiva de imprensa no Centro de Treinamento do clube. O executivo de futebol Alexandre Mattos pediu desculpas ao torcedor e garantiu o técnico Luis Felipe Scolari no comando da equipe, contrariando especulações dos últimos dias.

Ambos entraram na sala de coletiva e sentaram lado a lado. Antes de qualquer pergunta, Mattos fez a garantia: “Felipão é nosso treinador, ele tem contrato conosco”, iniciou. “Foram dias de muitas especulações, não passou na cabeça dele e na nossa uma troca. Felipe é o atual campeão brasileiro, recordes atrás de recordes, vamos prosseguir naquilo que a gente entende ser o melhor para o Palmeiras”, completou sobre o assunto.

Ele também se desculpou com o torcedor. “Foi na minha história no clube a mais dolorosa de todas. Cada pessoa se mobiliza de alguma maneira, alguns por causa da profissão, outros por premiação, pela família. Eu sou um profissional de vestir absurdamente a camisa”, disse.

Ontem foi um dia de luto. No vestiário, uma tristeza. Doeu muito na minha alma, devo um pedido de desculpas.

“Amo demais a minha profissão, adoro demais estar aqui. Tinha um sonho real e de todos aqui de buscar essa Libertadores. Acho que estava na mão, óbvio, temos de aprender e evoluir. Ontem foi um dia de luto. No vestiário foi uma tristeza. Doeu muito na minha alma, devo um pedido de desculpas”, concluiu o executivo.

Após abrir 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras levou a virada do Grêmio em pleno Pacaembu, por 2 a 1, e acabou eliminado da Copa Libertadores nas quartas de final da competição. Agora, só resta à equipe a disputa do Campeonato Brasileiro, no qual é o terceiro colocado, com 30 pontos conquistados e um jogo a menos. O próximo compromisso é neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o líder Flamengo.