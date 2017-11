Fabiano e Hyoran seguem à espera de chance na gestão Valentim

Encarregado de assumir o Palmeiras desde a saída de Cuca, Alberto Valentim dirigiu o time em nove partidas pelo Campeonato Brasileiro. O técnico interino rodou o elenco e chegou a lançar um garoto da base, mas ainda não deu chances ao lateral direito Fabiano e ao meia Hyoran, considerando apenas os atletas de linha.

Na vitória sobre a Ponte Preta, em sua segunda partida como interino, Valentim promoveu até o retorno do volante Arouca, que estava inativo desde janeiro em função de problemas no tornozelo. Já na derrota contra o Vitória ele escalou o atacante Fernando, promessa da equipe sub-20.

O experiente Fabiano, por outro lado, segue à espera de uma oportunidade. Autor do gol que decidiu o Campeonato Brasileiro 2016, ele tem contrato por cinco temporadas com o Palmeiras, mas disputou apenas 19 jogos em 2017. Desde a chegada de Mayke, o atleta de 26 anos perdeu ainda mais espaço.

Hyoran, mais um à espera de uma chance desde a saída de Cuca, disputou somente cinco partidas em 2017. Com apenas 24 anos de idade, o ex-jogador da Chapecoense tem vínculo até o fim de 2020 e é visto como um atleta com potencial para o futuro do Palmeiras.

“Sempre digo a eles que não posso levar todos para o jogo. Infelizmente, só posso relacionar 23 e temos que deixar alguns jogadores importantes fora. Os que estão no banco devem estar sempre prontos para entrar”, costuma dizer Alberto Valentim.

No gol, Fernando Prass disputou todas as nove partidas pelo Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico interino. Com o camisa 1 suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jailson deve ser titular no duelo com o Botafogo, programado para as 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Palestra Itália.

Na derrota contra o Avaí, sofrida na noite de segunda-feira, Hyoran e Fabiano ficaram no banco de reservas do Estádio da Ressacada. O técnico interino, já sem chance de ser efetivado em 2018, terá as últimas chances de usar a dupla nos duelos contra Botafogo e Atlético-PR.