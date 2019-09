Expulsão ofusca Lucas Lima após boa atuação em nova função no Palmeiras

Lucas Lima teve uma noite de altos e baixos na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Goiás no último sábado, no Serra Dourada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem espaço com Felipão, o meia reapareceu com Mano Menezes e entrou aos 17 minutos do segundo tempo, na vaga de Ramires, e em nova função no Verdão.

Mais recuado, Lucas passou a ser o responsável pela saída de bola. Tecnicamente, ajudou o Palmeiras a criar chances. Como marcador, porém, deixou a desejar, recebeu dois cartões amarelos entre os minutos 43 e 45 e acabou expulso. O treinador aprovou a variação tática.

“Ramires não tinha condições para fazer 90 minutos, já sabíamos disso. Com as circunstâncias do jogo foi possível colocar um meia a mais para fazer a saída no pé, como o Lucas Lima fez bem. Abri Scarpa pelo lado, inverti Dudu para ter velocidade porque a bola chegava bem no Scarpa pela direita, mas faltava profundidade pelo pé. E a equipe conseguiu construir essa virada dramática, o que dá um sabor especial para essa volta do resultado positivo que acho que o torcedor já estava com saudade, e os jogadores também”, analisou Mano Menezes.

Com os três pontos, o Palmeiras subiu para a terceira colocação, com 33 e uma partida a menos – a ser disputada diante do Fluminense na próxima terça, no Allianz Parque.

O Verdão terminará o turno no sábado, diante do Cruzeiro, novamente na arena, às 19h (de Brasília).