Na estreia de Mano, Palmeiras vira sobre o Goiás aos 55 minutos

Na estreia de Mano Menezes, o Palmeiras virou sobre o Goiás e venceu por 2 a 1 na noite deste sábado, no Estádio Serra Dourada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Esmeraldino foi marcado por Rafael Vaz, no primeiro tempo. Willian empatou para o Verdão e Gustavo Scarpa fez o da vitória aos 55 minutos da etapa final, no último lance.

Com uma formação mais ofensiva, composta por Bruno Henrique, Ramires e Gustavo Scarpa no meio-campo, o Palmeiras teve as melhores chances, ficou com a posse de bola e lutou pela vitória até o fim.

Com a vitória, o Verdão sobe para a terceira colocação, com 33 pontos. O Goiás é o 14º na tabela, com 21. Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Palmeiras enfrentará o Cruzeiro, no Allianz Parque, no sábado. O Goiás visitará o Grêmio no domingo, na arena.

O JOGO

Sem um volante de contenção na ausência de Felipe Melo, suspenso, e Bruno Henrique e Ramires no meio-campo, o Palmeiras criou as melhores chances do primeiro tempo. Foi o Goiás, porém, quem foi para o intervalo na frente.

O Verdão teve a primeira boa chance aos 4 minutos, quando Dudu tocou para Diogo Barbosa cruzar e Luiz Adriano não alcançou. Aos 19, o Esmeraldino surpreendeu. O zagueiro Rafael Vaz recebeu na intermediária, avançou e soltou a bomba de muito longe. A bola encobriu Jailson e bateu no travessão antes de entrar.

No minuto 29, o Palmeiras perdeu a melhor oportunidade. Luan recebeu após bate-rebate, ficou cara a cara com Tadeu e chutou em cima do goleiro. Aos 33, Dudu bateu para outra boa defesa do arqueiro goiano.

Quando o placar marcava 42 jogados, Luiz Adriano recebeu de Dudu dentro da área e, no rebote, fez o gol. A arbitragem, porém, anulou e marcou falta de ataque.

VIRADA ÉPICA

O Goiás voltou ainda mais defensivo para a etapa final e dificultou as ações do Palmeiras, que passou a criar menos situações de gol.

No minuto 7, um grande susto. Zé Rafael e Tadeu se chocaram e ambos ficaram desacordados. O goleiro do Goiás demorou mais a recuperar a consciência e foi encaminhado ao hospital de ambulância. Zé permaneceu no estádio após ser substituído.

Aos 24, mais uma chance inacreditável para o Palmeiras. Willian recebeu cruzamento no segundo pau e finalizou, mas Fábio Sanchez tirou em cima da linha. O VAR foi acionado e confirmou que a bola não entrou. Na sequência, aos 31, Dudu cruzou e Borja quase fez de carrinho.

E de tanto martelar, o Palmeiras conseguiu o empate. Aos 35 minutos, Scarpa lançou Willian em profundidade e o ataque não desperdiçou. A arbitragem havia marcado impedimento, mas voltou atrás com o auxílio do VAR.

Aos 45, Lucas Lima foi expulso. O meia recebeu dois cartões amarelos em dois minutos. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu a virada. Antes, porém, veio o susto. Renatinho cobrou falta com categoria no minuto 51 e Jailson fez excelente defesa. E aos 55, o alívio palmeirense: Marcos Rocha cobrou lateral na área e a bola sobrou para Scarpa empurrar no último lance.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 2 PALMEIRAS

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 7 de setembro de 2019 (Domingo)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS).

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Público e renda: 15.226/R$ 622.320,00

Cartões amarelos: GOIÁS: Léo Sena, Alan Ruschel, Renatinho, Gilberto e Marcelo Hermes. PALMEIRAS: Lucas Lima

Cartão vermelho: PALMEIRAS: Lucas Lima

GOLS

Goiás: Rafael Vaz, aos 19 minutos do 1T;

Palmeiras: Willian e Gustavo Scarpa, aos 35 e 55 minutos do 2T.

GOIÁS: Tadeu (Marcos); Yago (Daniel Guedes), Fábio Sanches, Rafael Vaz, Marcelo Hermes; Gilberto, Léo Sena, Alan Ruschel (Jefferson) e Renatinho; Michael e Kayke

Técnico: Ney Franco

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Ramires (Lucas Lima) e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael (Willian) e Luiz Adriano (Borja)

Técnico: Mano Menezes