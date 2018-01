Exercendo nova função, Lucas Lima se anima com seu desempenho

No Palmeiras, Lucas Lima está exercendo uma função que nunca havia feito na carreira. A afirmação é do próprio meio-campista, um dos destaques na vitória deste domingo sobre o Bragantino, fora de casa.

“É duro você falar de si mesmo, mas estou feliz com meu desempenho. Estou cumprindo uma função diferente do que eu sempre fiz. Feliz também pelo empenho da equipe e pela vitória do time”, afirmou o camisa 20.

Em três das quatro partidas da temporada, em que Felipe Melo esteve em campo, o Palmeiras atuou no 4-1-4-1. Nesta formação, Lucas Lima fica à frente do Pitbull e ao lado de Tchê Tchê no meio-campo, sendo que ambos são responsáveis por buscar a bola na defesa e conduzir o Alviverde ao ataque.

Apesar de precisar ajudar na recomposição defensiva e buscar o jogo atrás do meio-campo, Lucas Lima já soma um gol e três assistências em quatro partidas. Pela primeira vez deste o início dos jogos, o camisa 20 terá uma semana completa para entender ainda mais sua nova função, já que o Verdão volta a campo somente no domingo, quando recebe seu ex-clube, o Santos, no Palestra Itália, às 17h (de Brasília).

O Palmeiras ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C do Paulistão. Agora com 12 pontos, o time de Roger Machado tem cinco de vantagem para o São Bento, que perdeu em casa contra a Ponte Preta. A diferença é a mesma para o Novorizontino, que no sábado venceu o São Caetano. A Ferroviária é a lanterna da chave, com dois pontos, mas entra em campo somente na segunda-feira.