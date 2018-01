Moisés volta, Dudu faz golaço e Palmeiras mantém 100%

O Palmeiras é o melhor time do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Verdão venceu o Bragantino por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, e se manteve como a única equipe com 100% de aproveitamento no Estadual.

Além da alegria pelo triunfo, a torcida alviverde ainda pode celebrar o retorno do meia Moisés, que entrou na vaga de Tchê Tchê quando o duelo ainda estava 1 a 0. Ademais, destaque para o golaço de Dudu, o talismã Keno, e a ótima partida de Lucas Lima e Felipe Melo.

A próxima semana será a primeira livre para os palmeirenses treinarem desde o início do Campeonato Paulista. O Verdão volta a campo somente no domingo, quando recebe o Santos na arena, às 17h (de Brasília). Já o Bragantino enfrenta o Red Bull em Campinas, no sábado, às 19h.

O Palmeiras ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C do Paulistão. Agora com 12 pontos, o time de Roger Macado tem cinco de vantagem para o São Bento, que perdeu em casa contra a Ponte Preta. A diferença é a mesma para o Novorizontino, que no sábado venceu o São Caetano. A Ferroviária é a lanterna da chave, com dois pontos, mas entra em campo somente na segunda-feira.

O domínio alviverde foi total no primeiro tempo, mas a superioridade não se traduziu em gols. No início do duelo em Bragança, o Palestra chegou a ter 87% de posse de bola, mas foram apenas duas finalizações – de Tchê Tchê e Borja – em chances claras de gol.

De mais positivo, a movimentação de Willian, Dudu e Lucas Lima, em especial do camisa 20. Jogando à frente de Tchê Tchê e Felipe Melo, o trio trocou de posição em diversos momentos e confundiu a marcação adversária.

Mesmo repetindo a saída de três com Felipe Melo entre os zagueiros, Lucas Lima foi o responsável por tirar o Palmeiras da defesa. O meia mostrou muita qualidade nos lançamentos, enquanto o Pitbull ainda se mostrava – o que iria mudar na etapa final – mais tímido nas inversões longas de campo.

Palmeiras transforma domínio em gols no segundo tempo

Na etapa final, Roger Machado seguiu dando tempo para seus titulares, que começaram os 45 minutos finais como os primeiros: com muita posse de bola, rodando a área adversária, mas sem conseguir finalizar. Com 16 minutos, Keno entrou na vaga de Borja e a estrela do atacante não demorou a brilhar.

Dudu sofreu falta e bateu rápido para Michel Bastos. O camisa 15 acertou seu primeiro cruzamento no jogo – depois de diversas tentativas – e mandou a bola no segundo poste para Keno, que deu um tapa de primeira para o gol. Guilherme Mattis ainda tentou cortar em cima da linha, mas não conseguiu.

À frente no placar, Roger Machado deu a oportunidade à torcida do Palmeiras de ver a estreia de Moisés na temporada. O camisa 10 entrou na vaga de Tchê Tchê para atuar ao lado de Felipe Melo e aumentou ainda mais o domínio palmeirense.

Com 26 jogados, o Alviverde matou a partida. Felipe Melo, antes tímido, acertou mais um de seus lançamentos espetaculares. Dudu recebeu na ponta esquerda, dominou com a coxa, partiu para cima da marcação e deu um tapa no ângulo oposto de Alex Alves, que nada pôde fazer.

Muito aplaudido pelos presentes, o capitão deixou o gramado nove minutos depois para a entrada de Guerra. O venezuelano, assim como Moisés, não tiveram tanta oportunidade de aparecer no duelo, que já estava decidido e terminou com vitória palestrina.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 2 PALMEIRAS

Data: 28 de janeiro de 2018, domingo

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fabio Rogério Baesteiro

Cartões amarelos: Ewerton, Lázaro e Adenilson (BRAGANTINO)

GOL:

PALMEIRAS: Keno, aos 18, e Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo e Tchê Tchê (Moisés); Willian, Lucas Lima e Dudu (Guerra); Borja (Keno)

Técnico: Roger Machado

BRAGANTINO: Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Evandro, Adenilson (Diego Macedo), Vitinho (Rafael Silva) e Gerley (Hélton Luiz); Matheus Peixoto e Léo Jaime

Técnico: Marcelo Veiga