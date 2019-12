Ex-goleiro Marcos provoca após ver Palmeiras derrubar Cruzeiro

O rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro foi selado na tarde deste domingo. Após ver o Palmeiras ganhar por 2 a 0 do time celeste no Mineirão, o ex-goleiro Marcos não perdeu a oportunidade de provocar a equipe de Belo Horizonte.

“Férias na Disney. Olha que céu azul, era uma segunda! Fica ‘titi’ não, vida que segue!!”, escreveu Marcos, usando termo que vem se popularizando para tirar sarro do Cruzeiro pelo rebaixamento e utilizado, inclusive, pelo Atlético-MG e seus jogadores.

Com uma campanha de sete vitórias, 15 empates e 16 derrotas, o Cruzeiro encerra o Campeonato Brasileiro com apenas 36 pontos ganhos e fica no 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Ceará escapou da queda com somente 39 pontos.

Durante sua longa carreira pelo Palmeiras, Marcos viu o time ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2002 e participou do título da Segunda Divisão no ano seguinte. O time alviverde caiu novamente em 2012, mas o goleiro já havia encerrado a carreira.