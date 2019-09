Ex-goleiro Marcos detona Palmeiras e pede saída de jogadores

O Palmeiras teve mais uma crítica após a derrota contra o Flamengo, no último domingo, e uma reclamação de peso: o ex-goleiro Marcos, torcedor assíduo do clube e colecionador de algumas polêmicas por suas opiniões nas redes sociais, publicou uma mensagem em seu Instagram pessoal na qual lamenta a postura do time e pede uma “rapa” de jogadores.

“Meu time tá sem coragem até de reclamar que não foi pênalti!”, escreveu ao lado de um emoji triste. Respondendo a um dos comentários, o ex-arqueiro campeão da Libertadores com o alviverde em 1999 escreveu: “Nada, produção véio, tá cheio de acomodado lá, faz a rapa, trás (sic) outros”.

A semana do Palmeiras foi bastante turbulenta. Na terça-feira, com 1 a 0 de vantagem e tendo aberto o placar no Pacaembu, acabou levando a virada por 2 a 1 do Grêmio e foi eliminado da Copa Libertadores nas quartas de final. Restando apenas o Campeonato Brasileiro, encarou o Flamengo no último domingo, no Maracanã, e acabou massacrado.

Em campo, 3 a 0 (gols de Gabigol (dois) e Arrascaeta), que acabou saindo barato, de acordo com as estatísticas apresentadas. Além disso, o que se viu em campo foi um time apático, conforme relatado pelo ex-goleiro e ídolo do clube paulista.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Apesar da derrota, o time soma 30 pontos e é o quinto colocado, com um jogo a menos.