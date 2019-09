Números provam ampla superioridade do Flamengo sobre o Palmeiras

O Palmeiras não viu a cor da bola na derrota para o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. A análise dos números mostram como o Verdão foi dominado diante do rival direto na luta pelo título da competição nacional.

Na derrota por 3 a 0, o Palmeiras entrou com uma escalação mais conservadora, com a presença de três volantes – Matheus Fernandes formou o setor com Felipe Melo e Bruno Henrique. Assim, teve uma baixa posse de bola e pouco agrediu o Flamengo.

Os gols da excelente vitória do Mengão sobre o Palmeiras! 🔴⚫️ pic.twitter.com/V1SiKqLl4d — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2019

Segundo levantamento do SportRadar, a equipe de Luiz Felipe Scolari ficou apenas com 35% da bola nos pés. Mas o mais impressionante ficou na comparação das finalizações: foram 9 do Flamengo (4 na direção do gol), contra apenas 1 do Palmeiras (nenhuma na direção da meta adversária).

Com a vitória, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 36 pontos. O Palmeiras soma 30, mas tem um jogo a menos em relação aos principais adversários da competição.