Estreante, Deyverson chegou ao Palmeiras com ajuda do Barcelona

O atacante Deyverson disputará sua primeira partida com a camisa da Sociedade Esportiva neste domingo, diante do Sport. Para tirar o jogador do Levante, o clube alviverde contou com a ajuda do Barcelona, de acordo com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Deyverson ganhou espaço no futebol pelo espanhol pelo Alavés, mas pertencia ao Levante. A pedido do técnico Cuca, ávido pela chegada de um atacante, Mattos passou a tentar viabilizar a contratação do jogador de 26 anos e, em um momento delicado, contou com a contribuição de um aliado poderoso.

“O Barcelona nos ajudou e temos que agradecer publicamente. Há muitos problemas na Fifa de clubes brasileiros que não pagaram. Quando o Levante começou a pegar as informações do futebol brasileiro, quase deu para trás. Então, o Barcelona ligou e disse: ‘Conheço o Alexandre e a seriedade do clube. Podem fazer’”, contou Mattos, na semana passada.

Em 2016, uma parceria com o time catalão viabilizou a chegada do zagueiro Yerry Mina, procedente do Independiente Santa Fe – o colombiano deve defender o time espanhol após a Copa do Mundo 2018. Recentemente, o Palmeiras emprestou o meia Vitinho ao Barcelona B, estreitando ainda mais os laços.

Com a contribuição do clube espanhol, já chamado de “irmão” por Mattos, Deyverson enfim foi contratado pelo Palmeiras e assinou um vínculo de cinco temporadas. Com Willian lesionado e Borja e Dudu suspensos, o jogador será utilizado no confronto com Sport, previsto para as 16 horas (de Brasília) de domingo, na Arena Pernambuco.

O técnico Cuca tem uma série de desfalques para escalar a equipe diante do adversário rubro-negro, uma vez que o meio-campista Tchê Tchê e o verstátil Michel Bastos também estão suspensos. Já o meia Alejandro Guerra e o volante Felipe Melo serão poupados.