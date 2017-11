À espera de renovação, Prass diz que acordo não depende de dinheiro

O experiente goleiro Fernando Prass tem menos de dois meses de contrato com o Palmeiras. À espera de uma iniciativa concreta do clube no sentido de renovar o vínculo, o camisa 1 reiterou sua vontade de permanecer e garantiu que um novo acordo não depende do aspecto financeiro.

“Óbvio que sou profissional e quero ser bem remunerado. O clube hoje tem condição de investir e valorizar seus atletas, mas quem é mais próximo a mim sabe que não é dinheiro que vai fazer eu ficar ou não. A partir do momento em que o Palmeiras tiver realmente interesse e vontade de ficar comigo, não tem problema eu sentar e renovar”, disse Prass após a goleada sobre o Sport.

Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, já sinalizou que planeja estender o contrato de Prass, válido apenas até dezembro. A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, porém, o clube ainda não formalizou um novo compromisso com o camisa 1, já livre para assinar com outro clube, e estuda a contratação de um reforço na posição.

Fernando Prass teve uma temporada irregular e chegou a perder a posição para Jaison. Desde o tropeço diante do Barcelona de Guaiaquil pela Copa Libertadores, quando o concorrente sentiu lesão, o camisa 1 vem sendo titular e melhorou nas últimas partidas.

“Queria que estivesse definido há muito mais tempo, obviamente. Todo jogador gostaria. Mas a gente sabe que o futebol é assim, tem seu tempo. Vamos esperar o final do ano. Quando o clube já tiver resolvido toda a sua situação no campeonato, eu tento resolver a minha”, declarou Prass.

Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, o goleiro de 39 anos foi o herói do título da Copa do Brasil 2015 e participou da conquista do Campeonato Brasileiro 2016. Com 254 jogos, ele é o oitavo arqueiro que mais vestiu a camisa do clube e já está no top 50 histórico.

Com 60 pontos ganhos, já classificado à Copa Libertadores 2018, o Palmeiras é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, com Prass como titular, o time alviverde enfrenta o ameaçado Avaí, no Estádio da Ressacada.