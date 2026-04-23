Palmeiras vai com time misto e Vitor Roque titular para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

O Palmeiras está escalado para dar início à sua trajetória na Copa do Brasil de 2026. O Verdão estreia na quinta fase da competição nesta quinta-feira, contra o Jacuipense-BA. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para esta partida, apesar de seguir o atacante Paulinho, o Palmeiras ganhou um reforço na lateral. Jefté, que vinha se recuperando de uma lesão na coxa, fica à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas após cinco partidas.

O treinador optou por mandar a campo um time misto. Gustavo Gómez, Allan, Arias e Flaco López, por exemplo, iniciam entre o reservas. O atacante Vitor Roque, que voltou a jogar no último compromisso, contra o Athletico-PR, após se recuperar de dores no tornozelo, começa entre os titulares.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Paulinho (recondicionamento físico) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito).

Escalação do Jacuipense

Marcelo; JP Talisca, Railon e Weverton; David Santana, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente Reis; Thiaguinho Martins, Thiaguinho e Pedro Henrique.

Técnico: Rodrigo Ribeiro

Desfalques: Hugo Moura (trauma no joelho), Matheus Cabral (reconstrução do LCA) e Guilherme Rend (reconstrução do LCA).

Como chegam as equipes?

O duelo contra o Jacuipense marca a estreia do Palmeiras nesta edição da Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira vai em busca de seu quinto título da competição. A última vez que o clube faturou o torneio foi em 2020. Na temporada passada, o Verdão caiu nas oitavas de final para o Corinthians.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e primeiro colocado do Grupo F, com quatro, na Libertadores, o Palmeiras vem de nove jogos de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Jacuipense estreou na Copa do Brasil ainda na segunda fase, eliminando o Ceilândia nos pênaltis. Na fase seguinte, eliminou o Santa Catarina, com uma vitória por 1 a 0, e antes de chegar à quinta fase, bateu o Novorizontino, também nos pênaltis.

No momento, somando as três competições que disputa: Série D, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Jacuipense tem um jejum de oito jogos, com derrotas e três empates. Na Série D, a equipe baiana aparece na penúltima colocação do Grupo 10, com apenas um ponto somado, e na Copa do Nordeste, com a mesma pontuação em quatro jogos, ocupa o penúltimo lugar do Grupo D.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem de Palmeiras x Jacuipense