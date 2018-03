Entenda porque Palmeiras deve ter Jailson em possível final do Paulistão

Nesta sexta-feira, o Palmeiras teve o efeito suspensivo confirmado para Jailson, que vai poder enfrentar o Santos neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. No entanto, a tendência é que o goleiro passe por novo julgamento no dia 2 de abril, o que poderia tirá-lo de uma eventual final do Estadual. Entenda porquê isso é improvável.

O Verdão entrou com recurso no TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva-SP) para que o julgamento tenha uma segunda instância. A Gazeta Esportiva apurou com José Henrique Chiamazzo, advogado especialista em direito desportivo, que a entidade tem até 60 dias para marcar a nova data e, portanto, se optar pelo dia 2 de abril (entre as duas partidas finais do Paulistão) será apenas por decisão própria, que deverá ser justificada pelo encaixe de pautas.

Mesmo que o Alviverde não consiga retirar um jogo da sentença de Jailson (que tinha três, originalmente), o clube poderá pedir um novo efeito suspensivo antes de levar o julgamento para o Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Assim, a única possibilidade de o Palmeiras não ter Jailson em uma eventual decisão pelo título que não vem há 10 anos, seria a pena ser mantida no TJD-SP e o efeito suspensivo do goleiro ser negado (improvável). Ou o julgamento no STJD ser marcado às pressas, antes da partida decisiva.

Jailson, que voltará ao time titular do Palmeiras, já cumpriu duas partidas da punição, inclusive no confronto contra o Novorizontino, na última quarta-feira, em que Fernando Prass foi o goleiro titular.

* Especial para a Gazeta Esportiva