Palmeiras consegue efeito suspensivo e Jailson pode jogar contra o Santos

O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) concedeu efeito suspensivo para a suspensão de três partidas que o goleiro Jailson recebeu pela expulsão no clássico contra o Corinthians e suas declarações após o Derby.

Com isso, o jogador de 36 anos está livre para atuar na primeira semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos. A partida será realizada no sábado, às 19 horas (de Brasília), no estádio Pacaembu.

Jailson, que deve voltar ao time titular do Palmeiras, já cumpriu duas partidas da punição, inclusive no confronto contra o Novorizontino na última quarta-feira, em que Fernando Prass foi o goleiro.