Em visita à Academia, Leão encontra Dudu e ganha camisa de Felipão

Um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, Emerson Leão visitou as dependências da Academia de Futebol nesta sexta-feira. No centro de treinamento, o ex-goleiro encontrou o atacante Dudu e ganhou uma camisa das mãos do amigo Luiz Felipe Scolari.

Superado apenas por Ademir da Guia (902), Leão vestiu a camisa do Palmeiras em um total de 620 partidas. Pelo clube alviverde, ele foi tricampeão paulista (1972, 1974 e 1976) e nacional (1969, 1972 e 1973). O goleiro foi convocado paras edições de 1970, 1974, 1978 e 1986 da Copa do Mundo.

Enquanto caminhava pelo renovado centro de treinamento, Leão observou fotos da gloriosa Academia de Futebol e viu a palmeira que pediu para plantar perto da sala de imprensa durante sua segunda passagem como treinador do clube, entre 2005 e 2006.

Após encontrar Dudu dentro do vestiário, Leão foi recebido por Luiz Felipe Scolari, acompanhado pelos auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra. Depois de conversar longamente com o técnico, o ex-atleta ganhou uma camisa de goleiro com o número 1 e seu nome às costas.

Em campo, Felipão comandou o último treinamento do Palmeiras antes do clássico contra o Santos, marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Na mira do futebol chinês, o centroavante Deyverson esteve em campo.