Deyverson vai a campo e Palmeiras faz último treino para clássico

O Palmeiras encerra sua preparação para enfrentar o Santos com uma atividade na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. O centroavante Deyverson, suspenso do clássico e na mira do futebol chinês, esteve no gramado do centro de treinamento.

Disposto a negociar Deyverson após seguidos casos de indisciplina, o Palmeiras já encaminhou a venda ao chinês Shenzhen. A transferência, porém, depende da vontade do atleta, que manteve o costume de ser um dos primeiros a entrar em campo para o treino desta sexta-feira.

Antes da movimentação no gramado, o volante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva. Após recusar uma proposta financeiramente vantajosa do chinês Tianjin Teda, o meio-campista evitou entrar em detalhes sobre a situação de Deyveson, mas desejou sorte.

Os jornalistas puderam observar apenas os primeiros minutos do aquecimento dos jogadores na Academia de Futebol e, como de praxe, precisaram deixar as dependências do centro de treinamento em seguida. O técnico Luiz Felipe Scolari, portanto, não deu pistas sobre a escalação.

O meia Gustavo Scarpa e o atacante Felipe Pires, ambos em recuperação de lesão, são desfalques certos contra o Santos. Deyverson, com chance de deixar o Palmeiras, já não poderia participar do clássico, uma vez que ainda está suspenso por cuspir no corintiano Richard.

Uma escalação provável do Palmeiras tem Weverton; Mayke, Luan, Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Ricardo Goulart); Carlos Eduardo, Dudu e Borja. O confronto com o Santos, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque.