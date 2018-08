Em treino fechado, Felipão esboça time para enfrentar o Vitória

Na manhã deste sábado, sem a presença da imprensa, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari esboçou o time para duelar com o adversário rubro-negro.

De acordo com informação publicada pelo site oficial do Palmeiras, além de montar a provável equipe titular, Felipão ensaiou movimentações, jogadas específicas e bolas aéreas. Fotos divulgadas pelo clube mostram atletas jogando futevôlei.

A partida contra o Vitória deve marcar o retorno do atacante Deyverson ao grupo de relacionados. Autor do gol da vitória sobre o Vasco, o jogador desfalcou o Palmeiras no recente confronto com o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Com a defesa intacta nos encontros com Paraná, Bahia (duas vezes), América-MG, Cerro Porteño e Vasco da Gama, o Palmeiras igualou marca estabelecida pela última vez em 2008. Se não sofrer gol diante do Vitória, o time repete um feito inédito desde 1992.

O confronto entre Palmeiras e Vitória está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Barradão. Com 30 pontos ganhos, o time alviverde iniciou a rodada no sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, com apenas 19 pontos, começou na 16ª colocação.