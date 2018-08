Palmeiras chega a seis jogos sem sofrer gols e mira marca de 1992

Além da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, diante do Bahia o Palmeiras alcançou a marca de seis jogos consecutivos sem sofrer gols. A sequência não ocorria há dez anos, e é apenas a nona cravada em toda a história do clube.

“Sobre a defesa, trabalhamos o sistema de cobertura. Paulo (Turra) faz muito bem esse trabalho e eu ajudo no que posso. ‘(Edu) Dracena não tem velocidade’, não precisa, é posicionamento. O Felipe (Melo) está jogando em uma função que a defesa não se expõe… Futebol é muito simples, não tem novidade”, afirmou Felipão.

O Palmeiras não foi vazado nos confrontos com Paraná, Bahia, América-MG, Cerro Porteño, Vasco da Gama e Bahia. Em 2008, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o time passou intacto diante de Cruzeiro, Vasco da Gama (duas vezes), Sport Ancash-PER (duas vezes) e Náutico.

A série de cinco partidas consecutivas sem sofrer gols coincide com a saída de Roger Machado. Nos jogos contra Paraná e Bahia, disputados antes da chegada de Felipão, o time foi dirigido por Wesley Carvalho (treinador do sub-20) e Paulo Turra (auxiliar técnico), respectivamente.

Agora o Palestra buscará a marca de sete duelos consecutivos sem ser vazado. Isto ocorreu apenas quatro vezes na história do clube, sendo a última delas em 1992. Para igualar a marca, Weverton não poderá sofrer gols diante do Vitória, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Confira as maiores séries do Palmeiras sem sofrer gols ao longo da história:

1º – 12 jogos

08/04/1987 a 17/05/1987

2º – 9 jogos

12/01/1969 a 23/01/1969

14/10/1973 a 15/11/1973

4º – 8 jogos

22/08/1965 a 28/09/1965

5º – 7 jogos

05/12/1971 a 22/01/1972

26/03/1978 a 27/04/1978

26/03/1989 a 20/04/1989

24/10/1992 a 15/11/1992

9º – 6 jogos

04/05/1941 a 15/06/1941

08/07/1972 a 03/08/1972

27/01/1974 a 13/02/1974

28/01/1976 a 22/02/1976

14/07/1991 a 24/07/1991

01/12/1993 a 26/01/1994

15/06/1994 a 09/07/1994

14/09/2008 a 01/10/2008