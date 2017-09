Em tratamento após fratura, Mina trabalha em campo na Academia

O zagueiro colombiano Yerry Mina está inativo desde o último dia 9 de agosto, data em que sofreu uma fratura no pé esquerdo. Nesta sexta-feira, o defensor palmeirense trabalhou no gramado da Academia de Futebol como parte de seu processo de recuperação.

Escalado como titular diante do Barcelona de Guaiaquil, Mina sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisou passar por intervenção cirúrgica. Nesta sexta, o zagueiro colombiano correu pelo gramado e chegou a ter contato com a bola.

“O pessoal do departamento médico falou que ele precisa de aproximadamente três semanas para jogar. Vamos ver. Médico é como advogado: sempre dá o pior (prazo)”, sorriu Cuca. “Eles estão certos. Vamos falar em duas semanas e meia”, completou o técnico.

O lateral esquerdo Michel Bastos, diagnosticado com erisipela (infecção na pele), também correu pelo gramado nesta sexta-feira. Sem prazo para retomar as atividades com o restante do elenco, o atleta de 34 anos de idade não joga desde o clássico com o São Paulo, no dia 27 de agosto.

Para completar o grupo de atletas em processo de recuperação, o goleiro Jailson foi mais um a correr pelo gramado durante o treinamento desta sexta-feira. O arqueiro sofreu lesão no quadril durante a decisão por pênaltis contra o Barcelona de Guaiaquil e não joga desde então.

Com os jogadores que tem à disposição, Cuca ensaiou o time para enfrentar o Fluminense. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson.

Com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O confronto com o Fluminense está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 25ª rodada, no Estádio do Maracanã.