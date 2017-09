Cuca confirma escalação de Juninho e Willian contra o Fluminense

Ainda com o sonho de conquistar o título brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Fluminense às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Maracanã, pela 25ª rodada. O técnico Cuca, habitualmente misterioso, foi esclarecedor após o treino desta sexta-feira e confirmou as escalações do zagueiro Juninho e do atacante Willian.

Juninho teve a oportunidade de participar da vitória sobre o Coritiba como titular no lugar do suspenso Luan e agradou ao técnico Cuca. Já Willian, que também cumpriu suspensão diante do adversário paranaense, retorna ao time, provavelmente no lugar de Keno.

“O Juninho fez uma boa partida e, naturalmente, vai jogar. Temos a mesma confiança no Luan e no Antônio Carlos, que agora lutam para recuperar o espaço. Da mesma forma, o Juninho e o Edu Dracena lutam para manter a titularidade, como eu conversei com eles”, explicou Cuca.

Se Luan acabou perdendo a posição para Juninho, Willian tem retorno garantido à equipe titular para o confronto no Rio de Janeiro. Autor de 15 gols em 44 partidas, cinco no Campeonato Brasileiro, o atacante detém o posto de artilheiro do Palmeiras na temporada de 2017.

“O Willian é um jogador importantíssimo para nós e vai ser aproveitado, sim. Na última partida, saiu por expulsão. É um artilheiro, que tem um senso de competividade muito grande e importante. É inteligente e volta naturalmente”, afirmou Cuca, generoso ao falar sobre o atacante.

Durante o treinamento desta sexta-feira, Cuca ensaiou a seguinte formação: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. A tendência é que os 11 jogadores sejam escalados como titulares diante do Fluminense.

Há três rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras figura na quarta colocação com 40 pontos ganhos, 13 a menos que o líder Corinthians. Já o Fluminense, há três rodadas sem ganhar, contabiliza 31 pontos e aparece no 11º lugar do torneio nacional.