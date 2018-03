Em recuperação de lesão, Deyverson volta a treinar em campo

O atacante Deyverson vem cumprindo de maneira bem-sucedida seu processo de recuperação. Vitimado por uma contusão no pé durante o último mês de janeiro, o jogador do Palmeiras voltou a treinar fisicamente no gramado da Academia de Futebol na sexta-feira.

“O Deyverson veio de um processo cirúrgico e acabou de iniciar a fase funcional. Terminamos o processo de consolidação óssea e iniciamos agora a fase de ganho de condicionamento. Teve uma ótima evolução, em prazos até menores (do que os previstos). Agora, é com a preparação física”, disse o médico Gustavo Magliocca.

Deyverson não chegou a entrar em campo nesta temporada. Contratado pelo clube alviverde em 2017, ele acumula sete gols em 20 partidas. O atacante de 26 anos de idade, contente com a chance de voltar a treinar em campo, falou sobre o momento em entrevista à TV Palmeiras.

“Depois de dois meses fora dos gramados e sem fazer o que mais gosto, é motivo de muita felicidade poder estar voltando aos trabalhos. Agradeço a todos os palmeirenses que me deram apoio”, disse Deyverson, citando também os companheiros Michel Bastos, Bruno Henrique, Juninho e Felipe Melo.