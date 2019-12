Em busca de novo diretor, Palmeiras fica entre Caetano e Cerri

A duas rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalha em busca de um sucessor para o diretor de futebol Alexandre Mattos. O clube presidido por Maurício Galiotte está entre Rodrigo Caetano, atualmente no Internacional, e Diego Cerri, do Bahia.

Desde o último domingo, dia em que decidiu demitir Mattos, Galiotte e sua cúpula trabalham para definir o novo diretor de futebol. Após dias de estudo, a diretoria resolver priorizar Caetano e Cerri e deve se reunir com ambos nos próximos dias. A informação foi publicada pelo Uol.

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Rodrigo Caetano está com a delegação do time colorado na capital paulista e deve se reunir com o Palmeiras já na quinta.

Além de contratar um novo executivo de futebol, o Palmeiras precisa definir também um sucessor para o técnico Mano Menezes. O preferido do time alviverde para o cargo é o argentino Jorge Sampaoli, que deve deixar o Santos ao final desta temporada, apesar de ter contrato até o fim de 2020.

Às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Goiás no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que o Allianz Parque estará indisponível. O auxiliar Andrey Lopes, membro da comissão técnica permanente, é o responsável por dirigir o time interinamente.