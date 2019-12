Sem Mattos, Leila Pereira garante compromisso com o Palmeiras

Meu compromisso é com a Sociedade Esportiva Palmeiras. 💚🇮🇹💚🇮🇹 pic.twitter.com/0ZjjA4ESuM — Leila Pereira (@lpconselheira) December 3, 2019

A empresária Leila Pereira, como conselheira e proprietária da Crefisa/FAM, vem acompanhando de perto as mudanças no Palmeiras. Por meio de vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira, dois dias após a saída do diretor de futebol Alexandre Mattos, ela garantiu que nada muda em relação ao patrocínio.

Em 2017, com Mattos já intensamente criticado, Leila procurou proteger o diretor de futebol e disse que reveria o apoio ao Palmeiras em caso de saída do profissional. A declaração antiga vem sendo lembrada desde domingo, dia em que o presidente Maurício Galiotte decidiu dispensá-lo.

“Mudanças acontecendo, mas a única coisa que não pode mudar e não muda na minha vida é o meu amor pelo Palmeiras, meu compromisso com o Palmeiras, minha parceria com o clube. Isso, não muda. Meu compromisso é com a Sociedade Esportiva Palmeiras, sempre”, disse Leila Pereira em vídeo postado nesta terça.

“O que quero é o melhor para o meu clube e sempre vou continuar contribuindo para o melhor para o meu clube. Então, nada muda com relação a esse meu sentimento. O que a Sociedade Esportiva Palmeiras precisar da Leila Pereira, conselheira, presidente da Crefisa e FAM, patrocinadora, estou à disposição, sempre”, declarou.

As empresas de Leila Pereira têm contrato de patrocínio com o Palmeiras até o final de 2021, quando termina o segundo mandato de Maurício Galiotte. A empresária, inclusive, é cotada como candidata da situação nas próximas eleições presidenciais do clube.