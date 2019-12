Após “não” de Sampaoli, Palmeiras enfrentará ex-auxiliar de Bielsa

O Palmeiras falhou na tentativa de contratar o argentino Jorge Sampaoli, que tem o compatriota Marcelo Bielsa como uma de suas principais influências. Coincidentemente, o time alviverde enfrentará um ex-auxiliar do respeitado treinador na Copa Libertadores.

Considerado revolucionário, Bielsa inspirou vários argentinos, apesar do escasso número de títulos conquistados. Um dos nomes influenciados pelo atual treinador do Leeds United é justamente Sampaoli, ainda sem clube após não chegar a um acordo com o Palmeiras.

Com Vanderlei Luxemburgo de volta, o time alviverde encara na primeira fase da Copa Libertadores o Bolivar, que recentemente anunciou a contratação de Claudio Vivas, auxiliar de Marcelo Bielsa em clubes como Newell´s Old Boys, Atlas, Velez Sarsfield e Athletic de Bilbao, além da seleção argentina.

As equipes dirigidas por Vanderlei Luxemburgo e Claudio Vivas se enfrentarão pelo Grupo B da Copa Libertadores nos dias 18 de março e 22 de abril. O Tigre e um time advindo das etapas preliminares do torneio, possivelmente o Corinthians, completam a chave.

Como auxiliar técnico de Marcelo Bielsa, Claudio Vivas já chegou perto de conquistar a Copa Libertadores. Com a dupla ainda recém-formada, o Newell’s Old Boys alcançou a final da edição de 1992, mas perdeu nos pênaltis para o São Paulo de Telê Santana.

Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores campeões do futebol brasileiro, jamais conquistou a Copa Libertadores. Em seu recorde no torneio continental, como treinador do Santos, ele alcançou as semifinais da edição de 2007 e acabou eliminado pelo Grêmio.