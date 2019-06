Elogiado por Felipão, Lucas Lima tem números de destaque no Palmeiras

O meia Lucas Lima ganhou a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari e é o único palmeirense que foi titular nas últimas quatro partidas do Palmeiras. Após um início de ano irregular, o meia tem subido de produção e Felipão já afirmou que, apesar de o camisa 20 seguir sem gols ou assistências, ele tem contribuído de outras maneiras à equipe.

“A sequência é importante para todo jogador, e só tenho que agradecer a confiança de todo grupo e da comissão técnica. Temos um grupo muito qualificado, é bom jogar num clube assim, sempre brigando por títulos, muito competitivo”, afirmou o atleta.

Em alguns fundamentos entre todos os meias do alviverde no Campeonato Brasileiro, Lucas Lima aparece de fato com o melhor desempenho. O jogador é quem mais realiza cruzamentos (10 no total e 4 corretos), à frente do segundo colocado Gustavo Scarpa, que atuou nos mesmos 4 jogos, mas tem nove totais e três certos.

Lucas Lima também é o primeiro meia do time com mais desarmes, são 7 corretos e nenhuma tentativa falha. Logo abaixo está Zé Rafael, com seis jogos, 6 desarmes certos e um errado. Nos 4 jogos, Lucas Lima perde apenas em posse de bola. Com 28% de posse de bola por jogo, fica atrás de Zé Rafael com 32% por jogo nas partidas atuadas.

Por fim, ele é o meia com mais passes certos pelo Palmeiras. Entre os atletas de criação e ataque, Lucas Lima perde apenas para Dudu, com 91 passes e Deyverson com 80. No total, são 65 certos e apenas 7 errados.

“Tenho muito a mostrar dentro de campo, e muita vontade de buscar mais títulos pelo Palmeiras e dar conquistas para torcida. Sempre vou buscar meu espaço respeitando os colegas e as decisões da comissão técnica, todos têm muita qualidade. Me cobro muito, e sei que posso dar muito para o clube, finalizou Lucas.