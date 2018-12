Elogiado por dedicação, argentino pode enfim estrear no Brasileiro

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vitória, no Allianz Parque. No jogo que marca a entrega do troféu, o zagueiro argentino Nico Freire, elogiado pelos parceiros de defesa, pode enfim estrear no torneio após uma longa espera.

Revelado pelo Argentinos Juniors, Freire está vinculado ao Zwolle, da Holanda, e foi emprestado ao Palmeiras até a metade de 2019, com opção de compra. Embora ainda não tenha disputado uma partida oficial, ele vem contribuindo com o time, de acordo com Luan.

“É um cara muito trabalhador, que dá a vida em todos os treinos, um atleta de grupo. Vai a todos os jogos, por mais que não esteja relacionado. É esse tipo de pessoa que queremos ao nosso lado. Mesmo que seja da minha posição, espero que ele possa desenvolver um bom trabalho quando tiver suas oportunidades”, disse Luan.

Com um vasto elenco nas mãos, o técnico Luiz Felipe Scolari rapidamente montou duas duplas para o miolo de zaga do Palmeiras. Antônio Carlos (53 partidas em 2018) jogou ao lado de Edu Dracena (34), enquanto Luan (24) atuou com Gustavo Gomez (17).

“Além de ser um excelente jogador, é uma grande pessoa. É um jovem que treina sempre ao máximo, mesmo que não tenha recebido oportunidades. Ele é experiente, já atuou na Europa. Acho que, em breve, terá uma chance”, apostou o defensor paraguaio.

Nicolás Omar Freire foi apresentado pelo Palmeiras no começo de julho, durante a excursão ao Panamá, e celebrou a chance e defender um dos “maiores clubes da América e do mundo”. Até o momento, ele participou apenas do segundo tempo da vitória por 2 a 0 no amistoso contra o Independiente Medellín.

Com o título conquistado de maneira antecipada, o argentino de 24 anos pode enfim ganhar uma chance de Felipão no Campeonato Brasileiro diante do Vitoria. Os jovens Vitinho e Pedrão, oriundos das categorias de base, também sonham com a possibilidade de atuar.