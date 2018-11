Felipão é absolvido e estará no jogo da taça; Mattos escapa de punição

O Palmeiras estará completo para o jogo da taça no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o treinador Luiz Felipe Scolari, que poderá estar à beira do campo diante do Vitória. O diretor Alexandre Mattos também foi absolvido.

Felipão havia sido punido com um jogo de suspensão pelas críticas que fez à arbitragem após a partida contra o Ceará na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o gancho em primeira instância fosse mantido, ele não poderia participar da festa, que marcará a entrega das medalhas e o troféu de campeão.

O Palmeiras tinha recorrido da decisão e conseguiu efeito suspensivo até o novo julgamento. Alexandre Mattos havia sido punido pelo mesmo motivo e ficaria suspenso por 15 dias.

