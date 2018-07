Edu Dracena aposta em título do Palmeiras em 2018

“Eu confio muito no elenco do Palmeiras e acredito que podemos ganhar um título este ano”. A venda de atletas no período de pausa da Copa do Mundo não abalou a confiança de Edu Dracena de que o Palmeiras irá conquistar uma das três competições que segue disputando em 2018.

“Eu acredito muito que o Palmeiras se planejou para que isso acontecesse, se não, não venderia esses jogadores. Eles confiam nos atletas que estão aqui. Estamos bem tranquilos em relação a isso. Claro que pela sequência que teremos, vamos precisar muito do elenco, que todos estejam prontos para nos ajudar”, afirmou o defensor , que terá pela frente Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, à TV Gazeta.

Nesta quinta-feira, o Verdão encara o Santos, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, em partida de volta do Campeonato Brasileiro. No duelo contra o Peixe, terão se passado 36 dias desde o último jogo oficial do Maior Campeão do Brasil, algo que pesará para todas as equipes. Dracena, porém, ressalta a preparação palestrina durante a intertemporada.

“A gente priorizou bastante a parte física. Sabemos que todos os times se prepararam bem e o Palmeiras não é diferente. Claro que os primeiros jogos os atletas vão sentir um pouco o desgaste, mas na sequência de partidas nós vamos colher os frutos. Esperamos agora, no momento certo, fazer um grande segundo semestre e conseguir nossos objetivos”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com