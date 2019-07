Edmundo defende Felipe Melo e ironiza: “A Seleção é do Tite”

Na última semana, Felipe Melo reclamou sobre a falta de palmeirenses na Seleção Brasileira e sugeriu clubismo por parte do técnico Tite. Outra pessoa de personalidade forte, ídolo e bicampeão do Brasileirão pelo Palmeiras, Edmundo, em evento da Adidas, concordou com a declaração do volante e demonstrou acreditar que mais jogadores que atuam no Brasil deveriam compor o elenco da Seleção.

“Sou um crítico diário. Digo que a Seleção não é do Brasil, a Seleção é do Tite. E é um cara que eu gosto para caramba, que trabalhei junto, mas isso para mim é uma realidade. Eu acho que o Felipe Melo tem razão”, disse. “Então ele (Felipe Melo) tem razão. Deveria ter mais jogadores, não só do Palmeiras, mas dos clubes brasileiros. Acho que pelo menos ia ter um pouco mais de vontade ou de coragem nos jogos da Seleção”, completou o ex-jogador.

Na atual temporada, o volante do Verdão é titular absoluto sob o comando de Luiz Felipe Scolari e coleciona 26 jogos e dois gols até agora. Edmundo rasgou elogios a Felipe Melo e destacou a melhora do jogador.

“É um trabalho árduo que ele deve estar fazendo (risos). O amadurecimento traz isso. Percebi que ele está bem focado, tem um objetivo de conquistas maiores com a camisa do Palmeiras. O clube tem dez títulos brasileiros, pode chegar ao décimo primeiro, mas acho que na atual temporada o objetivo é ganhar a Libertadores e ele está se concentrando para isso”, comentou.

Por fim, o polêmico ex-atacante também falou sobre o lado emocional de Felipe Melo. “É um cara de coração mole, puro e esse tipo de pessoa extrapola. A emoção ultrapassa a razão. Eu, como me identifico com ele, tenho que respeitar e dizer que está no caminho certo”, concluiu Edmundo.

*Especial para a Gazeta Esportiva