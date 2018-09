Dupla retorna do Paraguai e Palmeiras realiza último treino antes de viagem

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira o último treinamento em território brasileiro antes da viagem rumo ao Chile, onde a equipe enfrentará o Colo-Colo pela partida de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores. A atividade realizada na Academia de Futebol contou com quase todo o elenco alviverde, que se prepara para uma sequência de nove dias longe de São Paulo.

Como vem sendo costume no alviverde, a imprensa só pode acompanhar os movimentos iniciais da atividade. As novidades dentro de campo ficaram por conta de Borja, Antônio Carlos e Bruno Henrique, que foram poupados do treino da última segunda-feira.

Outros jogadores que voltaram a treinar com o restante do elenco foi a dupla Felipe Melo e Deyverson. Expulsos na partida de volta diante do Cerro Porteño nas oitavas da competição continental, os atletas realizaram uma viagem rápida ao Paraguai, onde realizaram a sua defesa para o julgamento tentando reduzir as punições. Ao entrar em campo, os jogadores tiveram uma rápida conversa com Felipão.

A ausência acabou sendo o meio-campista Guerra. O venezuelano vinha participando dos últimos treinamentos do Verdão e dava a impressão de um retorno próximo. A ausência do venezuelano nesta terça deve significar que o atleta não viajará com o restante do grupo e ficará indisponível pelas próximas três partidas da equipe, já que a delegação deve seguir viagens consecutivas para estes duelos.

Após a atividade, o elenco alviverde era almoçar na Academia de Futebol e partir rumo ao aeroporto para a viagem rumo a Santiago. A previsão de chegada na capital chilena é no início da noite desta terça. Na quarta, a equipe realizará o se último treinamento antes da partida, às 15h30, no Centro de Treinamento da Universidad de Chile.

