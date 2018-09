Palmeiras se prepara para sequência de nove dias longe de casa

Os jogadores do Palmeiras terão de se acostumar à rotina fora de casa nos próximos dias. Literalmente. Após o empate diante do Bahia, em Salvador, o Verdão ainda fará três jogos longe do Allianz Parque em sequência, e devido às longas viagens, a delegação palestrina sequer irá retornar a São Paulo neste período.

Após o treino da manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, os atletas alviverdes embarcam para Santiago, onde a equipe enfrenta o Colo-Colo nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Libertadores.

“Aqueles que o Felipão for usar na quinta darão conta do recado. Antes disso, é chegar em casa, colocar as pernas para cima, se tiver que colocar a esposa para fazer uma massagem para recuperar rápido, vamos botar. Nesse momento, toda ajuda é válida e a família também serve para isso. Para nos ajudar para que possamos quinta-feira já estar prontos de novo para ajudar o Palmeiras”, afirmou o goleiro Weverton.

Na sequência, o time voa direto para Pernambuco, onde irá encarar o Sport, domingo, às 18h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para completar, na quarta-feira seguinte, dia 26, o Alviverde decide uma vaga na final da Copa do Brasil, em duelo contra o Cruzeiro, às 21h45, no Mineirão. No confronto de ida, os mineiros venceram por 1 a 0 em partida marcada por polêmicas na arbitragem.

Apenas então, já no dia 27 de setembro, os jogadores do Palmeiras retornarão a São Paulo para reencontrar familiares e voltar aos treinos na Academia de Futebol. A tendência é que, neste período, Felipão escale o que tem de melhor nos confrontos com Colo-Colo e Cruzeiro, e use uma equipe mista diante do Sport.

“Nossa vida é dessa forma. Não adianta mais reclamar disso. Temos que nos acostumar e já estamos acostumados. Acho que o Palmeiras trouxe aquilo que tinha de melhor para nos dar condição. Trouxe grandes jogadores e hoje temos um elenco que com certeza vai dar conta do recado”, completou.