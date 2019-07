Dudu volta a não bater pênalti em nova eliminação do Palmeiras

O Palmeiras sofreu, na noite desta quarta-feira, a sua segunda eliminação em uma disputa por pênaltis na temporada 2019. E mais uma vez o atacante Dudu, antigo cobrador oficial do time, não esteve entre os batedores da equipe, assim como havia acontecido na queda para o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista.

Naquela ocasião, parte da torcida do Palmeiras questionou a ausência do ídolo entre os cobradores. Com os erros de Ricardo Goulart e Zé Rafael, o Verdão foi eliminado e Dudu não precisou se dirigir à marca da cal.

Contra o Internacional, pela Copa do Brasil, o Palmeiras jogou mal e não conseguiu sustentar a vantagem construída no jogo de ida e perdeu por 1 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, Gustavo Gómez e Moisés desperdiçaram as suas cobranças.

Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Luan e Willian converteram. O goleiro Weverton defendeu a batida de Patrick, mas não evitou a queda do Verdão no Estádio Beira-Rio.

Agora, o Palmeiras se concentrará na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Neste sábado, às 19 horas (de Brasília), o Verdão encara o Ceará na Arena Castelão. Na próxima terça-feira, o adversário será o Godoy Cruz, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.