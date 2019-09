Dudu toma terceiro amarelo e desfalca o Palmeiras em Fortaleza

O técnico Mano Menezes já tem um desfalque certo para escalar o Palmeiras contra o Fortaleza. O atacante Dudu acabou advertido com o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Cruzeiro, alcançada no Allianz Parque. Assim, precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalado como titular por Mano Menezes, Dudu teve uma boa atuação na noite deste sábado e deu trabalho ao goleiro Fabio, especialmente no segundo tempo, quando também viu o árbitro Rodolpho Toski Marques exibir o cartão amarelo que provoca sua suspensão.

Desfalque na próxima rodada, Dudu vem sendo um dos principais jogadores no Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Escalado em 18 dos 19 jogos, ele é o recordista do elenco no quesito e ainda divide o posto de artilheiro com Bruno Henrique, já que ambos anotaram cinco gols.

Uma das alternativas para o técnico Mano Menezes substituir Dudu contra o Fortaleza é apostar na escalação de Zé Rafael na linha ofensiva ao lado Gustavo Scarpa e Willian. Vetado pelo departamento médico contra o Fluminense, o meia foi utilizado nos jogos diante de Goiás e Cruzeiro.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Palmeiras chegou aos 39 pontos ganhos e tomou a vice-liderança do Santos (37), ficando atrás apenas do Flamengo (42). O duelo com o Fortaleza, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, no Castelão.