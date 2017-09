Dudu supera timidez em palestra e diz: “Só saio com Libertadores”

O atacante Dudu viveu uma experiência inusitada durante a tarde desta quinta-feira ao palestrar para um grupo formado por dezenas de estudantes. Diante da plateia lotada de jovens, a maioria palmeirenses, o jogador superou a própria timidez, lembrou momentos da carreira e traçou planos ousados.

“Estou muito feliz no Palmeiras. Pude conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e já falei com o pessoal do clube que só saio daqui quando ganharmos a Libertadores”, disse, interrompido por aplausos. “Infelizmente, nesse ano não conseguimos, mas tenho certeza que no próximo vamos mais fortes ainda”, projetou.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Dudu está vinculado ao clube até o final de 2020 e reiterou o desejo de permanecer. Responsável por 35 gols em 147 partidas, ele é um dos jogadores mais queridos pela torcida, algo que ficou claro durante sua participação na feira estudantil.

“Agradeço por tanta gente ter vindo aqui hoje”, disse, encabulado, diante da sala lotada. “Não esperava esse tanto de gente. Obrigado a vocês, torcedores, por estarem aqui”, completou o atacante de apenas 25 anos, ganhando aplausos efusivos de sua entusiasmada plateia.

Ao interagir com a apresentadora do evento, Dudu lembrou passagens marcantes da carreira iniciada ainda na infância. Ao deixar Goiânia para defender o Cruzeiro nas categorias de base com apenas 11 anos, o atacante precisou superar a ausência da figura paterna.

“Tinha o apoio da minha mãe e da minha avó, mas não conheci meu pai. Isso era uma dificuldade, porque via todos os outros jogadores sempre com o apoio do pai e nunca tive meu pai do lado. Mas me agarrei a Deus e não desisti do sonho. Quando você tem um objetivo, precisa lutar e batalhar”, ensinou.

O evento foi promovido pela Faculdade das Américas (FAM), patrocinadora do Palmeiras. Após sortear brindes e tirar fotos com seus espectadores, Dudu visitou o estande da apoiadora do clube e posou para mais cliques ao lado do troféu de campeão brasileiro.