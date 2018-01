Dudu nega incômodo com substituições e celebra golaço

No recheado elenco do Palmeiras, Dudu segue como titular, capitão e destaque. No entanto, o camisa 7 tem vivido uma situação diferente nesta temporada, com Roger Machado: foi substituído em duas das últimas quatro partidas. O ídolo alviverde, porém, não mostrou incômodo com o fato.

“Todo mundo tem que jogar, tem que participar. O Roger é o treinador e sabe exatamente o momento certo de colocar ou tirar alguém de campo”, disse Dudu, que deu lugar a Guerra poucos minutos após anotar um golaço que definiu a vitória palestrina sobre o Bragantino.

Além da pintura na finalização, o gol do capitão teve outra jogada maravilhosa: o lançamento de Felipe Melo. O Pitbull, que havia sido decisivo na primeira partida da temporada com uma linda virada de jogo para Borja, que culminou em gol de Willian, acertou novo passe longo, do campo defensivo, nos pés – mais precisamente na coxa – de Dudu.

“O Felipe foi muito feliz no lançamento e eu consegui fazer um belo gol. Fico feliz. A gente tem essa característica, quando estamos eu, Keno e Willian, de puxar sempre o contra-ataque rápido, então que bom que deu certo”, completou.

A próxima semana será a primeira livre para os palmeirenses treinarem desde o início do Campeonato Paulista. O Verdão volta a campo somente no domingo, quando recebe o Santos na arena, às 17h (de Brasília).

O Palmeiras ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C do Paulistão. Agora com 12 pontos, o time de Roger Macado tem cinco de vantagem para o São Bento, que perdeu em casa contra a Ponte Preta. A diferença é a mesma para o Novorizontino, que no sábado venceu o São Caetano. A Ferroviária é a lanterna da chave, com dois pontos, mas entra em campo somente na segunda-feira.