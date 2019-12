Dudu, Marcos, Melo e Nobre exaltam Prass; ex-presidente ataca Galiotte

Por meio de um post no Instagram, Fernando Prass anunciou o fim de seu ciclo como atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras neste sábado. A iniciativa motivou manifestações de nomes como Dudu, Felipe Melo, Marcos e Paulo Nobre – o último, além de exaltar o goleiro, atacou a gestão liderada por Maurício Galiotte.

Ao responder a postagem de Prass no Instagram, Dudu agradeceu ao companheiro. “Obrigado por tudo, Prass. Esses anos que convivemos juntos, por me ensinar muitas coisas. Obrigado pela tua amizade. Boa sorte nessa nova caminhada”, escreveu o atacante.

Fernando Prass foi contratado pelo Palmeiras no final de 2012 e participou da Série B do Campeonato Brasileiro 2013. Herói do título da Copa do Brasil 2015 e campeão das edições de 2016 e 2018 da Série A, ele desejava estender seu vínculo com o Palmeiras e escreveu que o fim do ciclo não foi como planejou.

“Foi uma honra ter você vestindo nossa camisa. Não era o que queríamos, você merece muito mais. Obrigado por ter assumido nossa camisa quando poucos queriam, pelas alegrias e por ser um de nós no campo. Monstro sempre monstro!”, publicou Marcos.

Nobre, por sua vez, fez um longo texto e foi incisivo. “Me revolta e envergonha ver as lambanças que essa gestão perdida conduz os processos no clube! Um jogador como você teria que encerrar a carreira jogando no Palmeiras de uma forma totalmente respeitosa… Não se dispensa um ídolo de maneira totalmente insensível”, escreveu.

Já Felipe Melo chamou Prass de ídolo e publicou fotos ao lado do goleiro com a inscrição: “Muitas batalhas vencidas juntos”. Luan também agradeceu. “O carinho, respeito e gratidão que tenho por você, não preciso nem dizer. É um irmão para mim. Sem dúvidas, um dos maiores atletas e ser humano com quem trabalhei”, escreveu o zagueiro.