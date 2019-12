Após sete anos, Prass deixa o Palmeiras: “não foi da maneira como planejei”

Na manhã deste sábado, Fernando Prass anunciou que o seu ciclo no Palmeiras, depois de sete anos, foi encerrado. O goleiro tem contrato com o Verdão até o final de dezembro, e o vínculo, portanto, não será renovado.

O atleta de 41 anos utilizou sua conta oficial no Twitter para fazer o anúncio, e revelou ainda que sua saída do clube alviverde não se deu da forma que ele esperava.

Não foi da maneira como planejei mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado Palmeiras e a torcida pelo carinho! pic.twitter.com/kzGvj5srUn — Fernando Prass (@Fernando_Prass) December 7, 2019

“Não foi da maneira como planejei, mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado Palmeiras e torcida pelo carinho!”, escreveu.

Agora, não se sabe se Fernando Prass seguirá sua trajetória como jogador profissional ou se optará pela aposentadoria, embora o arqueiro já tenha declarado que pretende continuar jogando em 2020.

Sete anos depois, muita história! Chamamos o @Fernando_Prass para relembrar momentos marcantes com a nossa camisa. Confira como foi 👇#AvantiPalestra pic.twitter.com/Cn506bcZov — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2019

Prass chegou ao Palmeiras em dezembro de 2012, e de lá para cá, conquistou um Campeonato Brasileiro da Série B (2013), uma Copa do Brasil (2015) e dois Campeonatos Brasileiros da Série A (2016 e 2018). Ao todo, foram 274 partidas com a camisa do Verdão.

