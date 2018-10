Dudu lamenta empate, mas valoriza vantagem mantida na ponta

Com um empate por 1 a 1 diante do Flamengo, alcançado na noite deste sábado, o Palmeiras manteve a vantagem de quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu lamentou a igualdade cedida ao time mandante no Maracanã, mas valorizou a manutenção da diferença na ponta.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Palmeiras saiu na frente com Dudu logo no começo da etapa complementar. Acuado pelo Flamengo no campo de defesa, o time alviverde acabou vazado por Marlos Moreno, que explorou as costas do improvisado Gustavo Gomez.

“A equipe jogou bem. É difícil jogar aqui, o time deles é muito bom. Mas fizemos um gol. Acho que (o empate) foi uma desatenção nossa, dava para a gente ter segurado e ganhado o jogo”, afirmou Dudu em entrevista ao Premiere na saída do gramado do Maracanã.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 63 pontos ganhos. O Flamengo, por sua vez, chegou aos 59, um a mais do que o Internacional. O São Paulo, com 56 pontos, completa o grupo dos quatro primeiros colocados do torneio.

“É jogo grande, é jogo de concorrente direto”, afirmou Dudu, tratando de valorizar a manutenção da vantagem. “Continuamos ainda com os quatro pontos, faltando sete jogos. É uma boa vantagem e a gente espera continuar desse jeito para buscar o título”, completou.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santos às 19 horas de sábado, no Allianz Parque. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o adversário é o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores, também no Palestra Itália.