Dudu fala sobre Seleção e pede mais moral a quem joga no Brasil

O atacante Dudu vem sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro nas últimas temporadas, mas ainda não convenceu o técnico Tite. Tranquilo em relação a um eventual chamado para defender a Seleção, o ídolo do Palmeiras acha que os atletas que atuam em território nacional deveriam receber mais atenção.

“Quando eu estava começando no Atlético-GO, meu sonho era disputar uma competição com a camisa do nosso país. Às vezes, Seleção é momento e, desde 2015, meu nome está sempre nas seleções dos campeonatos. Estou bem tranquilo em relação a isso e meu principal foco é o Palmeiras”, disse Dudu à ESPN Brasil.

Como protagonista, o atacante participou das campanhas que culminaram com os títulos da Copa do Brasil 2015 e das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro. Mesmo nas temporadas em que o Palmeiras não foi campeão, Dudu conseguiu manter a regularidade.

“Acho que deviam olhar mais para o jogador do Brasil. O Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo e muito treinador não dá moral para os atletas que atuam no país. Aqui tem muitos talentos, muitos jogadores que se destacam”, disse Dudu, com passagem discreta pelo ucraniano Dínamo de Kiev.

“O jogador que disputa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores tem condição de jogar em qualquer outro campeonato da Europa. Muitos atletas não se destacam no Brasileiro e, quando vão à Europa, por uma questão de adaptação, conseguem se destacar”, analisou.

Dudu não entra em campo para defender o Palmeiras desde o dia 14 de março, data do empate contra a Inter de Limeira, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Impossibilitado de usar a Academia de Futebol por conta da pandemia de covid-19, o elenco vem realizando treinamentos a distância.