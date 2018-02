Dudu é quem mais vende camisas do Palmeiras: “Me sinto honrado”

Contratado em 2015, Dudu é o principal jogador do Palmeiras dentro e fora de campo. Ídolo da torcida e capitão do time, o atacante é o atleta alviverde que mais vende camisas nas lojas oficiais do clube – 30% a 40% do total.

“Fico muito feliz em saber que a torcida sente esse carinho por mim. É sinal de que o trabalho está sendo bem feito. A camisa 7 sempre teve muita história no Palmeiras e me sinto honrado em fazer parte disso. Como já disse várias vezes, espero ficar por aqui durante muito tempo. Quem sabe a gente não vê cada vez mais camisas 7 por aí”, disse o capitão, que recentemente recusou uma proposta milionária do futebol chinês.

Durante esse período, outros dois jogadores dividiram a ponta com o atacante alviverde: Fernando Prass e Gabriel Jesus, também protagonistas nas conquistas dos títulos da Copa do Brasil de 2015 e Brasileiro de 2016.

O capitão palmeirense ostenta uma série de números animadores pelo Palmeiras. É o artilheiro da arena (22 gols) e do elenco (42 gols) e, no século XXI, perde apenas para Vagner Love (54 gols). Entre os jogadores de linha, é quem mais atuou pelo clube (166 partidas).

Embalado por uma série de cinco vitórias, o Palmeiras detém 100% de aproveitamento e lidera o Grupo C do Campeonato Paulista com 15 pontos. Após folgar na segunda-feira, o elenco alviverde se reapresenta nesta terça pela manhã, em treino fechado para a imprensa na Academia de Futebol.