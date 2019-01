Dudu comemora aniversário do filho no Allianz Parque

Jogador que mais atuou no Allianz Parque, Dudu está sempre em casa no estádio do Palmeiras. Tanto que, na última quinta-feira, o atacante palmeirense comemorou o aniversário de seis anos de seu filho, Pedro, no estádio.

A festa no estádio palestrino teve a temática da série Vingadores, com a presença de vários super-heróis da franquia. Além disso, o aniversariante Pedro e os convidados participaram de atividade no gramado do Allianz Parque.

Em publicação em suas redes sociais, Dudu publicou fotos da festa e escreveu mensagem carinhosa ao filho. “Dia mais do que especial para comemorar o aniversário do meu pequeno Pedro. Parabéns, filho, papai te AMA MUITO”, diz o jogador.

A festa para Pedro aconteceu um dia depois da primeira partida em casa do Palmeiras na temporada. Na última quarta-feira, o Verdão venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista. O jogo contou, também, com a apresentação de Ricardo Goulart à torcida.

