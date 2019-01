Dudu completa 100 jogos no Allianz e prega foco no Derby contra o Corinthians

Dudu é o primeiro jogador do Palmeiras a completar 100 partidas disputadas na Arena do Verdão. Nesta quarta-feira, o craque foi titular na vitória palestrina sobre o Botafogo-SP e alcançou mais um recorde que faz dele ‘O Rei do Allianz’.

Além de ser quem mais jogou, Dudu é também quem mais venceu (71), mais fez gols (27) e deu mais assistências (26) no Allianz. Em todos os quesitos, a vantagem é grande para o segundo colocado (veja a lista abaixo).

“Importante ganhar. A gente sabe que tem de melhorar muito. A maioria dos jogadores está com a parte física presa ainda. Mas daqui a pouco temos clássico e temos de estar 100%”, afirmou o camisa 7, mirando o Derby contra o Corinthians, no dia 2 de fevereiro.

O duelo ainda marcou o primeiro de Dudu em casa após renovar seu contrato com o Palmeiras até o final de 2023. Em todas as janelas de transferências ele é assediado por clubes chineses e chegou a recusar uma oferta de mais de R$ 3 milhões mensais.

“Tinha muitas propostas, mas tenho carinho pelo Palmeiras, a torcida por mim. Bom contrato. Fazer outro bom ano para tentar outro título. Eu estava convicto de que queria continuar, mas chegaram algumas propostas e felizmente fiquei no Palmeiras”, completou o atleta que, para muitos é o melhor em atividade no país.

“Se continuar o bom trabalho, a gente sabe que pode aparecer uma chance na Seleção. Tenho que estar bem no Palmeiras. Meu foco é aqui. Tenho que estar bem aqui para ter chance”, finalizou.