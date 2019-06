Dudu brinca sobre Felipão comemorar gol sofrido pelo Palmeiras: “Fiquei p***”

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, o técnico Luiz Felipe Scolari brincou com o gol sofrido pelo Palmeiras e comemorou o fato. Dudu, líder da equipe, também falou em tom de brincadeira, mas com uma opinião bem diferente.

“Eu particularmente fiquei p*** de ter tomado o gol (risos). É bom não levarmos gol, né, mostra que a equipe está equilibrada, marcando bem. Contra a Chapecoense foi de pênalti, mostra que nossa equipe está bem postada no campo e na frente conseguimos marcar os gols”, afirmou o camisa 7.

Antes do gol sofrido contra o Verdão do Oeste, o time de Felipão estava há sete jogos sem sofrer gols – incluindo a partida contra o Botafogo, temporariamente anulada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O fato é sempre assunto no Palestra.

“Graças a Deus (sobre voltar a sofrer gol). Isso tudo enche o saco… “Ah, não toma gol. Ah, não toma gol”… Tome gol, faça gol e acabou o assunto. Se não tomar, ótimo. Se tomar, tem de fazer os gols. Isso é importante. Perder, não. Tomar, pode tomar, desde que faça os gols e a gente consiga as vitórias”, brincou o treinador.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-PR, no Allianz Parque. O time de Scolari lidera o Brasileirão com 16 pontos ganhos, um a mais que o Atlético-MG (desconsiderando o triunfo sobre o Botafogo).